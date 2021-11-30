Екатеринбург, , 07:44 — REGNUM В Екатеринбурге объявили дополнительный этап конкурса по разработке эскизов стелы у аэропорта «Кольцово». Об этом заявил заместитель главы города Рустам Галямов.

Аэропорт Кольцово Wikiwand.com

Чиновник сообщил, что комиссия не пришла к единому мнению во время выбора лучшего эскиза. Теперь регламент изменят. Сначала выберут три лучшие работы, после чего определят победителя конкурса.

По словам Галямова, первый этап отбора уже пройден. Теперь комиссии предстоит выбрать лучшую работу.

Отметим, что победитель конкурса получит вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. Остальным финалистам выплатят по 250 тысяч рублей.