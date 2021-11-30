Екатеринбург, , 07:41 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области обсудили, как будут праздновать 300-летие города. Вопрос решался на заседании администрации.

Фейерверк

Власти сообщили, что празднование растянется на три дня: с 12 по 14 августа. Горожан ждет яркая программа: выступления звезд, красочные шоу. Кроме того, возможен парад фейерверков. Глава города Владислав Пинаев заявил, что власти сделают все возможное, чтобы праздник надолго запомнился горожанам. Подготовку к торжеству начнут уже 30 ноября.

Отметим, что ко дню рождения Нижнего Тагила выпустят юбилейную марку, конверт и открытку. Такой подарок город получает впервые, подчеркнул мэр.