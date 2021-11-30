Биробиджан, 30 ноября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Столица Еврейской АО до сих пор не расчищена от снега настолько, чтобы жителям города было комфортно передвигаться по нему. Парковки, тротуары и остановочные пункты Биробиджана продолжают оставаться заваленными кучами снега, сообщило ИА EAOMedia.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

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Горожане указывают также на то, что снежные горы на перекрестках загораживают выезды, и водители вынуждены рисковать. На парковках не хватает мест, а на тротуарах сложно разминуться — вместо полноценного прохода расчищены только узкие тропы.

Биробиджанцы самостоятельно чистят свои дворы и скидываются на услуги снегоуборочной техники. Людей также возмущает отсутствие дворников. Ситуацию оценит прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр столицы Еврейской автономии Александр Головатый заявил, что убирать снег после циклона в городе будут до конца декабря. Пока идут работы на придомовых территориях и мусорных площадках, их намерены завершить до 6 декабря. Глава региона Ростислав Гольдштейн констатировал провал работ по уборке снега и дал муниципалитетам еще неделю срока на завершение расчистки.