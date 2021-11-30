Лима, 30 ноября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В результате падения микроавтобуса с обрыва на северо-востоке Перу погибли 10 человек, ещё семеро госпитализированы в тяжёлом состоянии. Об этом со ссылкой на пожарную службу 29 ноября сообщает радиостанция RPP.

(сс) My Favorite Pet Sitter Дороги Перу

По их данным, микроавтобус упал с высоты 300 метров. Выжившие были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Микроавтобус с людьми направлялся из посёлка Чачапояс в город Мойобамба. По неустановленной пока причине он рухнул в обрыв с высоты 300 метров. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, тела 45 македонцев, погибших в результате возгорания туристического автобуса в Болгарии 23 ноября, вернут родным только 2 декабря.