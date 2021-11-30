Ханой, 30 ноября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Договорённости о локализации производства на территории Вьетнама российской вакцины «Спутник V» достигли Россия и власти республики. Об этом 30 ноября сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в беседе с ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Подписание договора назначено на начало декабря, техническая реализация проекта начнётся в первом квартале 2022 года. Объём инвестиций в проект предварительно оценивается в $60−70 млн. Совместное предприятие предполагается разместить на территории российско-вьетнамского индустриального парка в провинции Куангнинь.

Планируется, что предприятие во Вьетнаме будет выпускать в год не менее 40 млн доз двухкомпонентной вакцины. Министерство здравоохранения Вьетнама выступит как основной покупатель продукции завода.

Напомним, российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована во Вьетнаме 23 марта текущего года и стала одной из первых среди одобренных в стране восьми препаратов для вакцинации от COVID-19.