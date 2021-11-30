Пермь, , 07:34 — REGNUM В Перми ушёл из жизни известный учёный, почетный профессор Пермского национального исследовательского политехнического университета Герман Колмогоров. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Свеча

Герман Колмогоров родился в 1940 году в Перми. После окончания Уральского политехнического института в Свердловске начал свою научную деятельность в качестве преподавателя. В 1964 года поступает в аспирантуру кафедры «Динамика и прочность машин» Пермского политехнического института, которую успешно окончил, защитив в 1968 году кандидатскую диссертацию. В 1980 году защитил докторскую диссертацию. Более 30 лет (1982−2015 гг.) возглавлял кафедру «Динамика и прочность машин».

Уникальны достижения кафедры в части защиты диссертаций выпускниками. Среди выпускников кафедры на сегодняшний день член-корреспондент РАН Валерий Матвеенко, 50 докторов наук и более 250 кандидатов, есть лауреаты Государственной премии России и премии правительства России в области науки. Под руководством Колмогорова защищена одна докторская и более 30 кандидатских диссертаций.

Профессор Колмогоров известен широкому кругу специалистов как разработчик нового направления в механике деформированного тела — теории гидродинамической подачи смазки в технологических процессах пластического деформирования. Автор и соавтор более 300 опубликованных научных работ, свыше 90 изобретений, 200 научных статей в центральной печати, среди которых восемь монографий. Герман Колмогоров принимал активное участие в научной жизни Западного Урала. В 1982 — 1988 годы работал председателем Пермского областного Совета научно-технических обществ, являлся членом Всесоюзного совета научно-технических обществ.

Область профессиональных интересов и научные работы профессора Колмогорова были посвящены исследованию процессов и технологии пластического деформирования, технологических остаточных напряжений, возникающих после обработки металлов давлением, решению задач теории пластичности для организации и оптимизации технологических процессов производства осесимметричных металлоизделий; разработкой методов расчета предельно-допустимых режимов пластического деформирования при производстве оборудования и деталей, применяемых в ядерных реакторах, в том числе из композиционных и сверхпроводниковых материалов, а также циркониевых сплавов, проявляющих трансверсально-изотропные и анизотропные механические свойства. Разработанные за последнее десятилетие методы расчета и способы производства внедрены на ряде промышленных предприятий Пермского края и России (ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Чепецкий механический завод»), что отражает ее актуальность и востребованность, свидетельствует о научно-практическом значении для развития Пермского края и возможности прикладного применения полученных результатов на промышленных предприятиях региона.

Прощание с Германом Колмогоровым состоится 30 ноября 2021 года в 12:40 по адресу Старцева 61/1, Большой зал.