Вашингтон, 30 ноября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Конгрессу США необходимо одобрить дальнейшее повышение потолка госдолга Соединенных Штатов, иначе это подорвет восстановление экономики страны, сообщила глава американского минфина Джанет Йеллен в письменном заявлении.

США

«Америка должна оплачивать свои счета вовремя и в полном объеме. Если мы этого не сделаем, мы подорвем наше нынешнее восстановление», — заявила она.

По словам Йеллен, бездействие конгрессменов по этому вопросу до 15 декабря может привести к катастрофическим последствиям для граждан США. Она убеждена, что американцы не смогут получить «важнейшие платежи», что может в дальнейшем вызвать и рецессию.

Йеллен подчеркнула, что пока темпы экономического роста в Соединенных Штатах находятся на относительно высоком уровне.