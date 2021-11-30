Москва, 30 ноября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Участок площадью более трёх гектаров на территории бывшей промзоны «Серп и Молот» в Москве подлежит комплексному развитию, сообщил 30 ноября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первая проходная завода «Серп и Молот». Бывшая территория металлургического завода «Серп и Молот». Москва

Он рассказал, что проект решения о комплексном развитии участка площадью 3,1 гектара уже готов.

«Здесь построят 60 тыс. квадратных метров коммерческой недвижимости. В реализацию проекта инвестор вложит более 5,5 млрд рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят 490 млн рублей», — приводит слова Ефимова сайт мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра отметил, что реорганизация территории позволит городу приобрести полторы тысячи новых рабочих мест.

Территорию нового индустриального квартала займёт общественно-деловая застройка — магазины, банки, кафе и рестораны.

Как пояснил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, данный проект станет для «Серпа и Молота» уже третьим, а суммарная площадь подлежащих развитию участков составляет 11 гектаров.