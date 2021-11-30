Кемерово, 30 ноября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 30 ноября, за прошедшие сутки выявлено 376 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 377 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 73, Кемерово — 68, Междуреченск — 39, Прокопьевск — 32, Осинники — 22, Белово — 18, Юрга — 17, Мыски — 15, Анжеро-Судженск — 13, Калтан — 11, Киселевск — восемь, Топкинский МО — восемь, Гурьевский МО — шесть, Новокузнецкий МР — шесть, Ижморский МО — пять, Промышленновский МО — четыре, Березовский — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Тайга — три, Крапивинский МО — три, Яшкинский МО — три, Мариинский МО — два, Прокопьевский МО — два, Тяжинский МО — два, Яйский МО — два, Краснобродский — один, Полысаево — один, Беловский МО — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Тисульский МО — один, Чебулинский МО — один, Юргинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 252 пациента выздоровели, четверо скончались.