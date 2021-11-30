Москва, , 07:22 — REGNUM Заявления американской стороны о приоритетности экологической повестки звучат неубедительно на фоне планов Минобороны США расширить военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана, написала 30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это же в рамках «зелёной экономики» всё делается, да? Экологическая повестка в действии, так сказать», — говорится в её сообщении.

По мнению Захаровой, в приоритеты англосаксов «особенно хорошо верится после информации о планах по запуску атомных субмарин и увеличении наступательных вооружений не на электродвигателях у берегов Австралии».

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Как сообщило ИА REGNUM, в Вашингтоне намерены наращивать военное влияние в Тихом океане для сдерживания Китая. Пентагон планирует разместить в Австралии истребительную и бомбардировочную авиацию, о чём ранее заявила и. о. заместителя помощника министра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин.

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