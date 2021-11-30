Биробиджан, , 07:25 — REGNUM Определена первая компания, которая будет работать в логистическом парке возле трансграничного моста из Еврейской автономии в Китай. Резидент будет заниматься экспортом сжиженного углеродного газа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе правительства региона.

Сжиженный газ Krish Dulal

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Компания намерена экспортировать в КНР сырьё для получения высокооктанового бензина, каучуков, углеводородных растворителей и других продуктов. Продукцию для отправки за границу будут поставлять компании из Благовещенска, Иркутска, Якутии и других регионов страны. Услуги по перевалке будут оказываться всем нефтегазовым предприятиям, занимающимся производством сжиженного газа. До появления такого пункта отправить эту продукцию за границу возможно было только через морские порты.

В правительстве региона этот проект признали приоритетным и социально значимым. Компания обещает создать 80 рабочих мест и за 12 лет перечислить в бюджеты 6,3 млрд рублей. Построить комплекс намерены к 2023 году. Для реализации проекта инвестору предоставят 239 га земли без торгов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре компании Китая просили увеличить поставки энергоресурсов из России через облегчение логистики этого процесса. Провинции на северо-востоке страны испытывают перебои с электроснабжением из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ.