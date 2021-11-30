Сеул, , 07:08 — REGNUM Надежду на то, что переговоры по возобновлению ядерной сделки с Ираном пройдут успешно, выразило министерство иностранных дел Южной Кореи. Об этом 30 ноября передает телеканал KBS со ссылкой на заявление ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, в Сеуле отметили, что все стороны, которые заинтересованы в диалоге, должны проявлять терпение. Со своей стороны в министерстве также пообещали «продолжить дипломатические усилия» по возобновлению сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в австрийской столице Вене начался седьмой раунд переговоров по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Встречи по ядерной сделки с Ираном не проводились с июня 2021 года.

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