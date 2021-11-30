Москва, 30 ноября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Главная военная прокуратура России провела масштабную проверку деятельности Росгвардии в связи с внедрением информационной системы «Недвижимость» и выявила серьёзные нарушения, к которым могут быть причастны семь старших лиц службы. Об этом 30 ноября пишет газета «Коммерсант».

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Прокуроры направили в Главное военное следственное управление СК России материалы в отношении четырёх генералов и трёх полковников Росгвардии, которых заподозрили в растрате 192 млн рублей и злоупотреблении на этапе разработки ИС «Недвижимость» ещё в 2012—2016 годах.

Система должна была определить единый порядок учёта объектов Росгвардии (а до 2016 года — во внутренних войсках МВД России), систематизировать их и внести в единый реестр для удобства управления и обслуживания. Однако к началу образования Росгвардии в 2016 году информационная система так и не заработала, а в руках сотрудников службы собственной безопасности стали появляться документы, свидетельствующие о преступных действиях.

«Под подозрение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в данном случае попали несколько бывших руководителей ГЦ АСУ ВВ МВД и Росгвардии, включая генерал-майора Андрея Козлова», — говорится в публикации.

Последующие проверки показали, что к возможным злоупотреблениям, повлекшим тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), могут быть причастны бывший начальник главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беляков, его заместитель генерал-майор Александр Выродов, глава департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенант Валерий Дугинов.

По данным «Коммерсанта», государственные контракты на разработку информационной системы заключались с Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина. Всего стороны заключили пять контрактов, система «Недвижимость» должна была заработать в 2016 году.