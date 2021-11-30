Артём, Приморский край, 30 ноября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Бурый медведь, напавший на женщину, был обезврежен в городе Артём в Приморском крае. Об этом 30 ноября сообщил глава городского округа Вячеслав Квон в Instagram.

bodsa Медведь

После нападения медведя на женщину власти города попросили жителей не выходить на улицу без особой надобности и сообщать о передвижениях зверя, в случае, если он попадёт в поле зрения. На поиски медведя отправились полицейские и сотрудники центра «Тигр». Медведь напал на егеря и нанёс ему повреждения.

Квон опроверг информацию о втором медведе, которого якобы видели в городе. Как пояснил глава городского округа, охотинспекторы заверили, что медведь был один, это хорошо видно по следам. В настоящее время животное обезврежено.

Уточняется, что ранения у егеря не очень тяжёлые, ему была оказана помощь. Жизни егеря и пострадавшей ранее женщины ничего не угрожает.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении медведя на женщину в городе Артём.