Петропавловск-Камчатский, 30 ноября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. На Камчатке в посёлке Нагорный Елизовского района 29 ноября на рыбоперерабатывающем предприятии погиб 45-летний мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Проход запрещен

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Погибший зашёл в помещение, где располагалась рыбомучная установка. Он погрузился в бункер с рыбным сырьём. В результате мужчине были причинены травмы не совместимые с жизнью.

Следственными органами возбуждено уголовное дело на заведующего производством, который не обеспечил безопасные условия переработки рыбопродукции и не ограничил доступ в помещение по производству рыбной муки посторонних лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии организована доследственная проверка по факту травмирования работника Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.