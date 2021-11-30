Холмск, Сахалинская область, , 07:00 — REGNUM Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в городе Холмске Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

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Сообщается, что возгорание произошло в квартире четырехэтажного дома № 48Б по улице Школьной. Спасатели прибыли на место происшествия спустя шесть минут после поступления сигнала о пожаре. К этому времени в квартире горела плита, общая площадь возгорания оценивалась в два квадратных метра. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября пожар произошел в 22-х квартирном деревянном доме в Нефтеюганске. Общая площадь возгорания оценивалась в 30 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, за медицинской помощью обратились пятеро жильцов дома.