Москва, 30 ноября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В Москве произошло тройное ДТП на внешней стороне Лефортовского тоннеля, сообщает 30 ноября пресс-служба столичного департамента транспорта.

A.Savin Лефортовский тоннель

«На внешней стороне Лефортовского тоннеля (после Нижегородской эстакады) столкнулись три автомобиля», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что на место аварии уже выехали экстренные городские службы. Из трёх полос движение свободно лишь по одной. В департаменте обратились к водителям с просьбой объезжать место ДТП.