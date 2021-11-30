Челябинск, 30 ноября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В Челябинске на площади Революции идёт строительство новогоднего городка. Об этом на совещании в мэрии объявил замглавы города Сергей Авдеев.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Новый год

Концепция ледового городка предусматривает создание сказочного леса. В нём создадут фигуры различных сказочных персонажей.

Открыть городок планируется 27 декабря. Впрочем, чиновники не исключают, что из-за погоды планы могут скорректироваться.