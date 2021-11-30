Пхеньян, 30 ноября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Помощь в виде 4,7 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской фармкомпании AstraZeneca будет дополнительно предоставлена Северной Корее через международный механизм COVAX. Об этом сообщил 30 ноября передает телеканал KBS.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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В южнокорейском министерстве объединения отметили, что COVAX и КНДР продолжают переговоры по поставкам вакцин, но детальный план еще не выработан. Ранее международная организация выделила Северной Корее 2 млн доз вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале поставок в КНДР препаратов для лечения коронавирусной инфекции.