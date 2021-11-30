Севастополь, , 06:54 — REGNUM В арбитраж Севастополя поступил четвёртый за 2021 год банкротный иск, адресованный ООО «Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин», которое занимается переработкой рыбы с 2003 года. Претензии кредитора пока судом не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление поступило от ООО «Финансово-расчетная группа» 29 ноября 2021 года. Сумма претензий составляет 1 462 121,3 рубля.

Ранее подобные иски дважды предъявляло УФНС России по Севастополю (сумма долгов — 9,65 млн рублей и 6,6 млн рублей) и АО «Агро Альянс» (886 тыс. рублей). Комбинат до вынесения вердикта погасил основные имеющиеся долги перед ними и производства по делам прекратили.

По данным ЕГРЮЛ, завод зарегистрирован в РФ в своём сегменте с мая 2014 года. Директор — Владимир Нигар, владелец — Людмила Онищенко. На предприятии трудятся более 200 человек. В 2020 году завод указал выручку в размере 323,783 млн рублей против 445 млн рублей годом ранее. При этом два года подряд компания указывает чистый убыток: в 2019 году — 1,1 млн рублей, в 2020 году — 43,65 млн рублей. ООО входит в состав ассоциации участников СЭЗ «Севастополь».