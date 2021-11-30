Биробиджан, , 06:54 — REGNUM Мэр столицы Еврейской автономии Александр Головатый заявил, что убирать снег после циклона в городе будут до конца декабря. Пока идут работы на придомовых территориях и мусорных площадках, их намерены завершить до 6 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе правительства региона.

Уборка снега Петр Данилов © ИА Красная Весна

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Глава Биробиджана также констатировал нехватку средств на расчистку города и отсутствие площадок для складирования снега. Это названо в числе причин, по которым расчистка города идёт так медленно.

В ответ глава региона Ростислав Гольдштейн призвал глав муниципалитетов сконцентрироваться и выполнить задачи по расчистке улиц от снега. Он дал распоряжение посчитать, какая техника для этого нужна, сколько единиц, и какие будут затраты, и обещал помочь областными ресурсами.

«Нормально составить графики и четко их выполнять — по каждому району, по каждому поселению. Это ваша прямая обязанность. Какая помощь нужна, сделаем всё, что в наших силах. В течение недели работы должны быть завершены. Контроль над ситуацией оставляю за вице-губернатором ЕАО Дмитрием Братыненко», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростислав Гольдштейн заявил о провале работ по уборки снега в Еврейской автономии. Администрациям муниципалитетов Еврейской автономии дали ещё неделю на устранение последствий снегопада. Все, кто плохо справился с этой работой, будут привлечены к ответственности,