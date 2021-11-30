Чебоксары, 30 ноября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. В Чувашии выясняют обстоятельства происшествия в Новочебоксарске, где в аварию попал автобус с пассажирами. Предварительно известно о двух пострадавших, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло вечером 29 ноября при въезде в Новочебоксарск. По предварительной версии правоохранителей, автобус врезался в стоящий на правой полосе дороги прицеп с логотипами торговой сети. В надзорном ведомстве отмечают, что грузовик стоял до происшествия менее часа и был оснащён светоотражающими элементами.

«Имеется информация о двух пострадавших пассажиров автобуса, которые доставлены в медицинское учреждение», — говорят правоохранители, отмечая, что их жизнь вне опасности.

Координацией работы всех служб на месте происшествия занимался прокурор Новочебоксарска Виктор Иванов. По факту аварии проверяется организация движения пассажирского транспорта, также идут другие проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 ноября на проспекте Мира в Чебоксарах в столб линии электропередач врезался автобус, пострадавших нет. Сутками ранее в ДТП попал троллейбус в Чебоксарах, в результате ранения получила 75-летняя пассажирка.

Подробнее: Автобус в Чебоксарах врезался в столб