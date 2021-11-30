Биробиджан, 30 ноября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Администрациям муниципалитетов Еврейской автономии дали ещё неделю на устранение последствий снегопада. Все, кто плохо справился с этой работой, будут привлечены к ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе правительства региона.

Уборка снега

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Губернатор области Ростислав Гольдштейн констатировал, что уборка снега провалена как в столице ЕАО Биробиджане, так и в районах. Прокурор региона Заурбек Джанхотов анонсировал масштабные проверки качества уборки снега в муниципалитетах.

«Все, кто задействован в этой работе, после выявления недостатков, будут привлечены к ответственности. Кто не успевает, время будет дано. Что касается сил и средств, то управляющая компания взяла на себя определенные обязательства и обязана их выполнить. Наша общая цель — привести в нормативное состояние область», — сказал Заурбек Джанхотов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане, где за трое суток выпала двухмесячная норма осадков, к расчистке снега привлекли осуждённых из городской колонии №4. На улицы с лопатами также вышли студенты, спортсмены и добровольцы.