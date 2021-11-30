Владивосток, , 06:46 — REGNUM Во Владивостоке начался монтаж главной ёлки на центральной площади — она будет высотой 28 метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе городской мэрии.

Елка gazrock

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Главный атрибут Нового года украсят разноцветными шарами, а также гирляндами и светодиодными фигурами в виде ромбов и полусфер. С наступлением темноты они будут переливаться, создавая праздничную атмосферу.

При этом уже установлены и украшены девять ёлок в разных районах Владивостока.

Планируется, что ёлку на центральной площади установят до середины декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, возле Центрального рынка в Новосибирске установили первую новогоднюю ёлку. Её украсили бантиками, снежинками и открытками.