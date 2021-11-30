Вашингтон, 30 ноября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Применение бустерной дозы вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 для подростков 16 и 17 лет может разрешить управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом 29 ноября сообщает газета The Wall Street Journal.

Arne Müseler Вакцина от коронавируса Pfizer BioNTech

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По данным издания, на такой шаг регулятор хочет пойти в связи с растущей озабоченностью из-за выявления нового штамма «Омикрон» коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в США уже одобрено FDA применение бустерной дозы вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 для лиц от 18 лет и старше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Американская биофармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech начали работу над адаптацией своей вакцины от коронавируса под новый штамм «Омикрон». Как уточнили специалисты, на разработку новой версии препарата понадобится около 100 дней.