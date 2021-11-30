Куала-Лумпур, 30 ноября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончался 61 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 30 370 человек. Также за минувшие сутки в стране подтвердили еще 4087 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии выявили 2 627 903 носителей коронавируса нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 65 497 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 507 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 272 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 30 ноября в Малайзии полностью привились против COVID-19 не менее 77,7% жителей.