Чебоксары, , 06:33 — REGNUM Дожди в Чувашии, которые начались в ночь с 29 на 30 ноября, прекратятся днём 30 ноября. В ближайшие дни ожидается плюсовая температура, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Оттепель Модест Колеров © ИА REGNUM

По его словам, дожди прекратятся ближе к полудню 20 ноября, при этом в Чебоксарах может выпасть треть ноябрьской нормы. Средняя температура в республике составит +4…+9 градусов, а в Чебоксарах может обновиться температурный рекорд 1983 года, который составляет +4,2 градуса.

Но на фоне оттепели всё равно будет холодно, причина — сильный ветер, порывы которого будут достигать 20 — 25 м/с, а в среднем по Чувашии скорость ветра составит 10 — 15 м/с.

1 декабря ветер ослабнет, дожди сменит небольшой снег и начнётся похолодание. Но уже 3 декабря вернётся оттепель, а 4 декабря потеплеет до +5 градусов и вечером выпадет мокрым снег. Осадки продолжатся 5 декабря при нулевой отметке.

По расчётам, в начале следующей недели циклоны сменятся антициклонами, осадков прекратятся и будет «проклёвываться» солнечная погода с температурой в пределах климатической нормы: −5…−10 градусов мороза.