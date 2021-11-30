Манила, , 06:31 — REGNUM Один из претендентов на пост президента Филиппин сенатор Кристофер Лоуренс Го отказался от участия в выборах 2022 года. Об этом 30 ноября сообщает медиагруппа ABS-CBN.

Филиппины Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам сенатора, на это решение повлияло мнение его семьи, которая не хотела, чтобы он баллотировался на высший в стране пост.

Кристофер Лоуренс Го «В последние несколько дней я понял, что мои действия противоречат велению сердца и разума… Они действительно идут вразрез… Поэтому я снимаюсь с гонки».

Первоначально сенатор Го претендовал на пост вице-президента Филиппин, а 13 ноября он выдвинул свою кандидатуру в президенты.

Напомним, что одновременные президентские и парламентские выборы запланированы на Филиппинах на 9 мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Филиппин 76-летний Родриго Дутерте, срок полномочий которого истекает в мае 2022 года, представил в Национальную избирательную комиссию заявку и документы на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах в Сенат.

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