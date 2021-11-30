Владивосток, , 06:42 — REGNUM Министерство по делам ГО и ЧС Приморья 30 ноября обратилось к руководителям организаций и предприятий с призывом в связи с непогодой отпустить работников по домам раньше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Исключение составят сотрудники оперативных служб и жизнеобеспечивающих предприятий.

«Также рекомендуем жителям и гостям Приморья воздержаться от поездок на личном автотранспорте, выходов на природу, рыбалку. Прошу с пониманием отнестись к складывающейся ситуации, не мешайте работе коммунальных служб», — сказал министр ГО и ЧС Александр Златкин.

Службы жизнеобеспечения края приведены в повышенную готовность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье объявлено в связи со снежным циклоном 30 ноября, ночью и днём 1 декабря штормовое предупреждение — ожидаются сильные и очень сильные осадки.