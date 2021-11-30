Тегеран, 30 ноября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. 29 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан на странице в Instagram упомянул о встрече со своим азербайджанским коллегой в кулуарах 15-го саммита ОЭС и заявил, что Тегеран намерен расширять связи со своими соседями. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«У меня состоялась сердечная встреча с министром иностранных дел Азербайджанской Республики на полях 15-го саммита ОЭС в Ашхабаде. Предпосылки для проведения этой встречи были созданы в течение последних двух недель», — написал Амирабдоллахиан, ссылаясь на всеобъемлющее двустороннее соглашение, которое было подписано в ходе переговоров.

«Размеры этого соглашения соответствуют интересам двух народов и двух правительств. Воля наших президентов также заключается во всестороннем расширении отношений», — отметил он.

Глава МИД Ирана также написал, что сотрудничество в транзитной, энергетической, туристической, культурной и других областях входит в число пунктов, подчеркнутых и согласованных в двустороннем соглашении.