Екатеринбург, , 06:28 — REGNUM Смерть в Екатеринбурге журналистки Наталии Поповой не связана с криминалом. Об этом пишут СМИ и телеграм-каналы.

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Sledcom.ru

По предварительным данным, признаков насилия на теле женщины нет. Это установили силовики.

Как сообщало ИА REGNUM, Попова перестала выходить на связь после 15 ноября. А 29 ноября её друзья и коллеги забеспокоились, привлекли родственников женщины и полицию. И затем Наталию нашли мёртвой в её квартире. Ей было 42 года.

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