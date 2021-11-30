Тегеран, 30 ноября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. 29 ноября главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани назвал первый день переговоров об отмене санкций «весьма конструктивным». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По словам корреспондента Mehr News, Багери заявил журналистам после окончания первого дня переговоров в Вене, что все вопросы предыдущих шести раундов переговоров могут быть согласованы. Он отметил, что некоторые члены, включая Россию и Китай, поддержали позицию Ирана, высказанную в ходе встречи.

Багери далее сообщил:

«Нынешняя ситуация, с которой мы сталкиваемся, является результатом незаконных действий американцев в нарушение соглашения и резолюции 2231, что также является нарушением международных норм и правил».

По его словам, иранская делегация также уточнила, что решение ситуации с репрессивными и незаконными санкциями должно быть первостепенным вопросом в повестке дня Совместной комиссии, которая планирует провести заседание рабочей группы по санкциям в Вене 30 ноября.