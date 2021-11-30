Тегеран, , 08:00 — REGNUM 29 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан обменялся мнениями со своим коллегой из ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном по политическим и консульским вопросам. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе телефонного разговора Амирабдоллахиан упомянул о политике, проводимой президентом Ирана Ибрагимом Раиси в отношении расширения связей с соседними и региональными странами, включая Объединённые Арабские Эмираты. Он подчеркнул, что для реализации этих целей необходимы постоянные консультации между двумя странами.

«Отношения Ирана с ОАЭ постепенно развиваются», — сказал иранский представитель, сообщив при этом, что Тегеран полон решимости продолжать свои консультации и сотрудничество с дружественными соседними странами, включая ОАЭ. Амирабдоллахиан также пригласил своего коллегу посетить Иран при первой же возможности.

Шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян высоко оценил усилия Ирана по налаживанию тесного и непрерывного сотрудничества с ОАЭ. Он также выразил своё согласие, что усилия обеих стран направлены на развитие двусторонних связей.