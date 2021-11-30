Владивосток, , 06:26 — REGNUM В Приморье объявлено в связи со снежным циклоном 30 ноября, ночью и днём 1 декабря штормовое предупреждение — ожидаются сильные и очень сильные осадки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

Снег brunchri13

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Прогнозируется, что за 12 часов и менее выпадет 6−18 мм (сильный снег) осадков, в отдельных районах более 20 мм (очень сильный снег). При смешанной фазе осадков ожидается выпадение 15−40 мм (сильные осадки), на отдельных участках побережья 50 мм и более за 12 часов и менее.

Осадки будут сопровождаться гололедно-изморозевыми явлениями (налипание снега на проводах и деревьях, гололед), местами сильными. На дорогах ожидается гололедица, снежный накат, метель и заносы.

Ветер до 18−23 м/с, утром и днём 1 декабря на востоке края порывами до 25−27 м/с (очень сильный ветер). На побережье ветер 25−32 м/с с порывами до 35−38 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на въезд большегрузного автотранспорта введён в связи с приходом снежного циклона во Владивостоке.