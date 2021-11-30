Тегеран, 30 ноября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. 29 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 129 711, причем 82 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 82 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 129 711», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 4310 новых случаев заражения COVID-19, при этом 645 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 873 441 пациент из общего числа 6 113 192 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 3338 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 57 483 074 иранца получили первую дозу, при этом 46 683 162 человека на данный момент сделали вторую прививку против COVID-19.