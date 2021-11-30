Тегеран, 30 ноября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Известный фильм иранского режиссера Навида Никха Азада «Перерыв» получил награду «за лучший короткометражный художественный фильм» на Международном фестивале фотографии и короткометражных фильмов в Индонезии (IPSMF). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 ноября.

Иранский фильм ознаменовал свое 61-е международное участие на Фестивале фотографии и короткометражных фильмов в Индонезии (IPSMF), завоевав престижную награду за лучший короткометражный художественный фильм

«Перерыв» режиссера Навида Никха Азада ушел с наградой за лучший короткометражный художественный фильм 5-го IPSMF. Награда включала 4.500.000 индонезийских рупий и электронный сертификат о присуждении премии.

Согласно данным Mehr News, фестиваль IPSMF был организован факультетом связи и бизнеса Университета Телком (Бандунг). 5-й выпуск IPSMF завершился 27 ноября виртуальной церемонией закрытия. Престижная трехчасовая церемония закрытия состоялась на онлайн-платформе Zoom.