Тегеран, , 08:03 — REGNUM 29 ноября председатель Группы бизнесменов Пакистана подчеркнул необходимость скорейшего внедрения механизма бартерной торговли с Исламской Республикой Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ежедневная газета «Бизнес Рекордер» со ссылкой на Миан Анджум Нисар сообщила, что Пакистан и Иран подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве в начале ноября во время визита советника премьер-министра Пакистана в Тегеран, при этом обе страны договорились запустить механизм бартерной торговли в течение месяца.

Советник премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям Абдул Разак Дауд посетил Иран с официальным визитом для участия в девятом заседании Ирано-пакистанского совместного торгового комитета, состоявшемся 6−7 ноября в Тегеране, в ходе которого обе стороны договорились увеличить объем двусторонней торговли до 5 миллиардов долларов.

«Все заинтересованные ведомства, в частности Центральный банк Пакистана, должны начать работу по осуществлению бартерной торговли через утвержденные пункты пропуска без каких-либо дальнейших задержек», — отметил Миан Анджум Нисар.

Он высоко оценил готовность Исламабада, а также Тегерана предпринять серьезные инициативы по устранению препятствий на пути двусторонней торговли, попросив Иран также воспользоваться преимуществами проектов Китайско-пакистанского экономического коридора.

Миан Анджум Нисар сообщил, что из-за отсутствия банковских каналов с Ираном в торговле с Тегераном существовали некоторые проблемы. Проблема бартерной торговли с Ираном теперь решена, что является долгожданным шагом для обеих соседних мусульманских стран.