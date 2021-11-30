Тегеран, , 08:06 — REGNUM 29 ноября официальный представитель МИД Ирана заявил, что некоторые европейские страны не относятся к переговорам с должной серьезностью. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Они только что создали условия для продления переговоров», — отметил Саид Хатибзаде журналистам на своей еженедельной пресс-конференции, ссылаясь на совместную статью, написанную министрами иностранных дел Великобритании и Израиля Лиз Трасс и Яиром Лапидом в газете «Телеграф».

"Часы тикают, что усиливает необходимость тесного сотрудничества с нашими партнерами и друзьями, чтобы помешать амбициям Тегерана», — написали представители Великобритании и Израиля.

«То, что такая статья опубликована всего за ночь до переговоров в Вене, показывает, что некоторые европейские страны не приезжают в столицу Австрии с надлежащей волей по отмене санкций», — подчеркнул пресс-секретарь.

Далее Хатибзаде отметил, что Иран вступил в переговоры с серьезной решимостью и доброй волей, рассчитывая на позитивный результат.

«Если США придут на переговоры с целью найти выход из сложившегося тупика, переговоры пройдут в правильном направлении», — заявил иранский дипломат.

Переговоры в Вене, которые были прекращены 20 июня, возобновились 29 ноября с участием Ирана и группы 4+1.