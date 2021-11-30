Тегеран, , 08:08 — REGNUM Исламская Республика Иран принимает участие в переговорах в Вене с целью избавления от санкций и использования ядерных ноу-хау в мирных целях, заявил ведущий иранский переговорщик по ядерной проблеме. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 ноября.

Али Багери Кани, заместитель министра иностранных дел Ирана и ведущий участник переговоров по ядерной программе, написал статью, которая была опубликована газетой Financial Time.

Иранский чиновник написал: «На этой неделе Иран и пять мировых держав собираются в Вене для так называемых ядерных переговоров. Сам этот термин, который используется для обозначения соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), изобилует ошибками».

Багери Кани отметил: «Западные страны, в частности США, неустанно работают над тем, чтобы представить переговоры просто как процесс ограничения законной и мирной ядерной программы Ирана, которая закреплена в международных договорах и контролируется надзорными организациями. Однако, с точки зрения Ирана, переговоры должны преследовать реальные цели, претворяемые в жизнь всеми участниками сделки».

По его словам, Исламская Республика преследует одну ключевую цель в переговорах: добиться полного, гарантированного и поддающегося проверке снятия санкций, которые были введены в отношении иранского народа.

«Без этого процесс будет продолжаться бесконечно. Переговоры без надежного решения никому не приносят пользы», — отметил Кани.

Дипломат подчеркнул:

«Предыдущие усилия не принесли никаких плодов, потому что Запад хочет использовать любое соглашение в качестве основы для оказания большего давления на Иран, поэтому такая дилемма вынудила участников СВПД вернуться за стол переговоров».