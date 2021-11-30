Тегеран, , 08:08 — REGNUM 28 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан в своем заявлении в Twitter сослался на недавнюю встречу президентов Ирана и Турции на полях саммита ОЭС в Ашхабаде, заявив, что заседание ирано-турецкой высокой комиссии состоится во время поездки президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Встреча президентов Турции и Исламской Республики Иран в Ашхабаде прошла в очень дружественной и сердечной атмосфере», — написал Амирабдоллахиан в своем аккаунте в Twitter, отметив, что обе стороны договорились в дальнейшем обсудить всестороннее развитие отношений и устранение существующих препятствий.

Он подчеркнул, что отношения между двумя странами являются историческими, при этом лидеры договорились созвать заседание высокой комиссии во время государственного визита Эрдогана в Тегеран.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече со своим турецким коллегой заявил, что проблемы региона должны решаться региональными странами посредством диалога.

«Иран и Турция могут укрепить экономические и политические отношения до стратегического уровня, таким образом повысив нынешний уровень торговых обменов», — отметил Раиси.

Говоря о широких и разнообразных областях сотрудничества между Ираном и Турцией в различных секторах, включая энергетику, банковские и валютные дела, а также торговлю и коммерцию, президент Ирана сообщил: «Мы должны способствовать развитию экономических связей, и в этом отношении мы также должны пересмотреть льготные тарифы».