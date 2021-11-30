Тегеран, , 08:09 — REGNUM 28 ноября президент Ирана Ибрагим Раиси подтвердил, что страна никогда не допустит какой-либо формы дестабилизации обстановки и иностранного присутствия в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сделал эти замечания на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, которая состоялась в кулуарах 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в туркменской столице Ашхабаде.

Он сослался на глубокие корни цивилизации, культуры и религии между двумя народами Ирана и Азербайджанской Республикой и заявил, что Исламская Республика не позволит врагам повлиять на давние и глубоко укоренившиеся связи.

Напомнив о поддержке Ираном независимости и территориальной целостности Азербайджана, Раиси подчеркнул: «Опыт показывает, что страны региона всегда могли решать вопросы между собой на основе взаимопонимания и переговоров».

Он также отметил, что «путь к подстрекательству и иностранному вмешательству в региональные дела давно закрыт».