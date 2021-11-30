Артём, Приморский край, 30 ноября, 2021, 06:14 — ИА Регнум. В Артёме Приморья обезвредили бурого медведя, который 30 ноября напал на двух человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Цитата из к/ф «Аян. Жизнь на кордоне». реж Василий Сараны. 2018. Россия Медведь проснулся

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«Члены межведомственной группы, которая выехала на место нападения дикого животного на женщину, обезвредили медведя», — пояснили в полиции.

Отмечается, что медведь проявлял агрессию — когда зверя обнаружили, он напал на сотрудника охотнадзора и поранил ему руку.

По словам специалистов, медведь был худой, предполагается, что больной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Артёме утром 30 ноября местные жители заявили в полицию о том, что на женщину на улице напал медведь.