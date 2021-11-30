Тегеран, , 08:10 — REGNUM 28 ноября в Ашхабаде президент Ирана Ибрагим Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев подписали трехстороннее соглашение об обмене 1,2 — 2 млрд кубометров природного газа Туркмении в Азербайджанскую Республику транзитом через Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно соглашению, которое было первоначально подписано министрами нефти участвующих стран в кулуарах проходящего в Ашхабаде саммита ОЭС, Туркменистан будет ежедневно поставлять Азербайджанской Республике от пяти до шести миллионов кубометров природного газа.

Этот газ будет перекачиваться в Азербайджан через территорию Исламской Республики Иран. Иран получит достаточно денег от этой сделки, чтобы поставлять свой собственный природный газ в пять иранских провинций.

Контракт, у которого нет даты окончания, будет реализован с 25 декабря 2021 года.

Среди экономических выгод трехстороннего контракта — укрепление регионального сотрудничества для обеспечения интересов заинтересованных сторон.

Согласно этой сделке, Иран получит экспортируемый Туркменистаном газ на совместной границе, чтобы использовать его для перекачки в иранские провинции, и взамен будет поставлять такое же количество иранского газа в Азербайджанскую Республику.