Москва, , 06:08 — REGNUM Во вторник, 30 ноября, в Москве будет облачно, снег, мокрый снег (местами сильный), налипание мокрого снега, гололедица, температура воздуха +4… +6 °C, к вечеру понижение температуры до — 2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Метель в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 1 декабря в Москве облачно, снег, местами метель, гололедица. Температура воздуха −5… −3 °C.

Ветер южный (ночью — юго-западный, западный) 7−12 м/с, на порывах до 17−22 м/с. Атмосферное давление 717 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +1… +6 °C днём, к вечеру понижение температуры до — 2 °C. Ночью — −7… −2 °C.

В среду, 1 декабря, днём в столице ожидается −5… −3 °C, по области −7… −2 °C, облачно, небольшой снег, местами метель, гололедица. Ночью в регионе ожидается −11… −6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, на Москву и другие регионы России надвигается штормовой ветер.

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