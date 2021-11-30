Благовещенск, 30 ноября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Конкурсная комиссия правительства Амурской области выбрала два проекта по строительству солнечных электростанций. Оба энергообъекта намерены разместить в Благовещенском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе правительства Приамурья.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Солнечная электростанция

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Станции будут называться «Волковская СЭС-1» и «Волковская СЭС-2», их мощность составит 12,6 МВт и 15 МВт соответственно. Возводить энергообъекты намерена компания ООО «Хевел Региональная Генерация». Предполагается, что электростанции заработают в конце 2023 года.

«Потенциал солнечной энергии в Амурской области является одним из самых высоких в России. По уровню инсоляции Амурская область опережает многие регионы южной части России и Северного Кавказа», — подчеркнули в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в России увеличивается число регионов, использующих мощности солнечных электростанций. Такие энергообъекты уже функционируют в Ставропольском крае и Волгоградской области, идёт строительство в Дагестане.