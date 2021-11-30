Екатеринбург, 30 ноября, 2021, 06:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на дублёре Сибирского тракта столкнулись легковой автомобиль Renault и грузовик МАЗ. Об этом сообщили журналистам в ГИБДД.

ДТП

По данным СМИ, автомашина врезалась в фуру, которая следовала в попутном направлении. После этого машина загорелась. Водитель погиб.

Личность погибшего выясняется. Также устанавливаются обстоятельства аварии. Уже известно, что на ограждении дороги не было световозвращающих элементов.