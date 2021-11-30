Веллингтон, 30 ноября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки зафиксировали 134 случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

Из них 116 инфицированных выявили в городе Окленде, где располагается крупнейший очаг распространения вируса в стране. Других зараженных выявили в близлежащих населенных пунктах. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 8 431.

В настоящее время в больницах страны получают лечение 89 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них девять помещены в палаты интенсивной терапии. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 11 206 носителей SARS-CoV-2. При этом к настоящему времени в стране привились против COVID-19 около 86% взрослого населения.