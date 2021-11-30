Вашингтон, , 05:49 — REGNUM Мировую общественность пытается ввести в заблуждение, преднамеренно искажая факты о высылке российских дипломатов из США, американский Госдепартамент. Соответствующее заявление сделал 30 ноября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посольство РФ в США. Вашингтон dbking

Российский дипломат прокомментировал слова заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалины Портер, которая призывала не рассматривать отъезд 55 российских дипломатов из США как карательную меру.

Антонов пояснил, что американская сторона чётко обозначила, что в случае отказа уехать российские дипломаты могут быть лишены дипломатического иммунитета. То есть речь идёт о фактическом выдворении российских представителей из США.

«В Госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты», — отметил Антонов.

По словам российского дипломата, США пытаются посягнуть на суверенное право России осуществлять кадровые назначения в своём диппредставительстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Москва обязательно примет ответные меры после высылки из США 27 российских дипломатов.

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