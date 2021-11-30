Эквадор из-за штамма «Омикрон» закрыл въезд для посещавших Африку
Кито, 30 ноября, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Эквадор из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» закрывает въезд на свою территорию для граждан всех стран, ранее посещавших некоторые государства Африки. Об этом президент Эквадора Гильермо Лассо 29 ноября заявил в своём видеообращении.
По его словам, все прибывающие из других стран мира, при въезде в Эквадор теперь должны будут одновременно предоставить сертификат о полной вакцинации от COVID-19 и результаты ПЦР-теста. На детей до 16 лет будет достаточно результатов теста.
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Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Эквадора подтвердило, что в стране в 2024 году состоится XXIX саммит глав Иберо-американских государств.