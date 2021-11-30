Екатеринбург, 30 ноября, 2021, 05:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге найдена мёртвой бывшая главный редактор портала Е1.ru Наталия Попова. Ей было 42 года.

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Тело женщины обнаружили в её квартире. Тревогу забили друзья и коллеги журналистки, которые обеспокоились тем, что с 16 ноября она не выходила на связь. Они привлекли полицию и родственников Наталии.

В последние годы жизни Наталия работала в «Сети городских порталов». В конце октября она уволилась, съездила на отдых и вернулась в Екатеринбург.